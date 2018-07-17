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Общество

17 июля 2018, 16:30

Количество кибератак в Москве выросло в 10 раз во время ЧМ-2018

общество технологии

Фото: depositphotos/REDPIXEL

Глава департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев заявил, что количество кибератак на московские информационные системы увеличилось в десять раз во время проведения чемпионата мира по футболу и составило почти 40 тысяч попыток в сутки. Об этом передает Агентство "Москва".

"Если в обычный день пытаются взломать систему около четырех тысяч раз, то во время чемпионата было почти 40 тысяч раз в сутки", – рассказал Ермолаев в рамках Московского урбанистического форума – 2018.

Ранее Владимир Путин рассказал о 25 миллионах кибератак на информационную инфраструктуру России, которые удалось отразить во время ЧМ-2018.

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