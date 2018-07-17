Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

17 июля, 11:30

Ученые составили три карты опасности змей в мире

общество медицина

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты разработали карты мест с повышенной змеиной опасностью. На картах обозначили районы с высоким риском быть укушенным ядовитой змеей, а до медицинской помощи нужно добираться. В составлении карты принимали ученые из Швейцарии, Великобритании и США, передает ТАСС.

Самые опасные зоны расположены в Южной Азии, Центральной и Западной Африке, Южной и Центральной Америке, а также в Океании.

Во внимание специалисты приняли места обитания 278 видов ядовитых змей, зарегистрированных ВОЗ, а также три критерия уязвимости: время, необходимое для транспортного доступа в эти районы, качество медицины и наличие специалистов, которые могут оказать квалифицированную помощь.

Из одной карты можно узнать о разнообразии ядовитых змей. Во второй говорится о времени, которое занимает путь до города с медучреждениями. На третьей карте указаны опасные отдаленные районы, где слабый уровень медицинской помощи.

Одни из самых опасных змей обитают в Австралии, но число укусов там небольшое, поскольку они обитают на территориях, находящихся далеко от населения. Особенно уязвимые районы находятся в Центральной Африке и в Азии.

В мире от укусов змей каждый год, по данным Женевского университета, умирает около 125 тысяч человек, а 400 тысяч выживших сталкиваются с осложнениями для здоровья.

Ранее сообщалось, что из-за жары в Московской области активизировались гадюки. С начала сезона медики зафиксировали уже несколько случаев укусов змей.

Как защититься от гадюк

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать