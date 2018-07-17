Ученые составили три карты опасности змей в мире

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Специалисты разработали карты мест с повышенной змеиной опасностью. На картах обозначили районы с высоким риском быть укушенным ядовитой змеей, а до медицинской помощи нужно добираться. В составлении карты принимали ученые из Швейцарии, Великобритании и США, передает ТАСС.

Самые опасные зоны расположены в Южной Азии, Центральной и Западной Африке, Южной и Центральной Америке, а также в Океании.

Во внимание специалисты приняли места обитания 278 видов ядовитых змей, зарегистрированных ВОЗ, а также три критерия уязвимости: время, необходимое для транспортного доступа в эти районы, качество медицины и наличие специалистов, которые могут оказать квалифицированную помощь.

Из одной карты можно узнать о разнообразии ядовитых змей. Во второй говорится о времени, которое занимает путь до города с медучреждениями. На третьей карте указаны опасные отдаленные районы, где слабый уровень медицинской помощи.

Одни из самых опасных змей обитают в Австралии, но число укусов там небольшое, поскольку они обитают на территориях, находящихся далеко от населения. Особенно уязвимые районы находятся в Центральной Африке и в Азии.

В мире от укусов змей каждый год, по данным Женевского университета, умирает около 125 тысяч человек, а 400 тысяч выживших сталкиваются с осложнениями для здоровья.

Ранее сообщалось, что из-за жары в Московской области активизировались гадюки. С начала сезона медики зафиксировали уже несколько случаев укусов змей.