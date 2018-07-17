Ученые составили три карты опасности змей в мире

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Специалисты разработали карты мест с повышенной змеиной опасностью. На картах обозначили районы с высоким риском быть укушенным ядовитой змеей, а до медицинской помощи нужно добираться. В составлении карты принимали ученые из Швейцарии, Великобритании и США, передает ТАСС.
Самые опасные зоны расположены в Южной Азии, Центральной и Западной Африке, Южной и Центральной Америке, а также в Океании.
Во внимание специалисты приняли места обитания 278 видов ядовитых змей, зарегистрированных ВОЗ, а также три критерия уязвимости: время, необходимое для транспортного доступа в эти районы, качество медицины и наличие специалистов, которые могут оказать квалифицированную помощь.
Из одной карты можно узнать о разнообразии ядовитых змей. Во второй говорится о времени, которое занимает путь до города с медучреждениями. На третьей карте указаны опасные отдаленные районы, где слабый уровень медицинской помощи.
Одни из самых опасных змей обитают в Австралии, но число укусов там небольшое, поскольку они обитают на территориях, находящихся далеко от населения. Особенно уязвимые районы находятся в Центральной Африке и в Азии.
В мире от укусов змей каждый год, по данным Женевского университета, умирает около 125 тысяч человек, а 400 тысяч выживших сталкиваются с осложнениями для здоровья.
Ранее сообщалось, что из-за жары в Московской области активизировались гадюки. С начала сезона медики зафиксировали уже несколько случаев укусов змей.
Как защититься от гадюк
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: