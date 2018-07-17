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Москва 24

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Общество

17 июля, 09:53

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре днем 17 июля

общество погода

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Сильная жара ожидается в столице днем 17 июля. Воздух в городе может прогреться до 29–31 градуса, сообщает пресс-служба МЧС.

В подобных погодных условиях горожанам рекомендует быть осторожными и внимательными – избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

По данным синоптиков, такая температура на 5 градусов выше многолетней нормы середины лета.

Ранее сообщалось, что несмотря на жару, небо будет облачным с прояснениями, временами возможны осадки. В некоторых районах города ожидается гроза.

Скорость ветра составит до 10 метров в секунду. При грозе возможны порывы – до 15 метров в секунду. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице из-за грозы и сильного ветра. Предупреждение действует весь день 17 июля.

Из-за грозы нехорошо может стать горожанам с симптомами хронической усталости, нейроциркуляторной дистонией, психо-эмоциональными нарушениями. Гром и сильный ветер могут вызвать недомогание, тревогу, нарушение сна.

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