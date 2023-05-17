17 мая может стать самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Среда, 17 мая, может стать самым теплым днем в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алину Котилевскую.

Так, ожидается, что в столице воздух прогреется до 23–25 градусов тепла, а по области – до 20–25 градусов.

"Пока максимальная температура, которая была в Москве за этот сезон по метеостанции на ВДНХ – 22,8 градуса", – обратила внимание синоптик.

17 мая в столичном регионе будет немного облачно, но осадков не ожидается. Порывы ветра будут достигать 2–7 метров в секунду, а атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Подмосковье на фоне теплой и засушливой погоды продлили желтый уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров. Предупреждение будет действовать до 12:00 четверга, 18 мая. В отдельных районах области ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса.

