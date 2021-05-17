В Гидрометцентре объяснили, что спасло столицу от подмосковной жары

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
18 мая температура в Москве не поднимется до отметок, которые прогнозируются в Подмосковье, так как гребень антициклона идет севернее столицы. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Она отметила, что принято считать температуру в центре мегаполисов более высокой, чем в пригородах, однако это правило не всегда срабатывает. В этот раз столице повезло. В Подмосковье столбики термометров поднимутся до отметки 33 градуса, в Москве – до 31 градуса.
"Сейчас у нас юго-восточный ветер и гребень антициклона, с которым связана эта жаркая погода, он идет с юго-востока... Он даже идет несколько севернее Москвы... Сейчас погода на востоке более жаркая, чем на западе. На западе близость атмосферных фронтов, облака, они экранируют это солнечное тепло и ограничивают прогрев воздуха... В западном направлении температура понижается", – сказала синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве установилась субтропическая жара. По его словам, такая погода более характерна для конца июля в Краснодарском крае.
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