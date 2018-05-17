Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Повышенный уровень погодной опасности объявлен в Москве 18 мая из-за грозы и высокого риска возникновения пожаров. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В пятницу, 18 мая, москвичей также ожидает дождливая погода. В столице будет облачно с прояснениями, местами возможна гроза. После полудня воздух прогреется до 23 градусов.

В субботу и воскресенье Москва окажется в самом центре циклона, поэтому дожди лишь усилятся. При этом дневная температура будет достаточно прохладной– +19... +20 градусов.

Как ранее сообщал телеканал Москва 24 со ссылкой на специалистов центра "Фобос", до конца этой недели в столице может выпасть 40% от месячной нормы осадков.

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