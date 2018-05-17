Ученые выявили связь между уровнем дохода и слабоумием

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Британские исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили неожиданную связь между зарплатой и заболеваниями нервной системы. Об этом сообщают "Дни.ру".

В исследовании приняли участие более шести тысяч человек, родившихся с 1902 по 1943 годы. Главной целью ученых было выявить социально-экономические факторы, которые влияют на развитие слабоумия в пожилом возрасте. В результате исследователи пришли к выводу, что у тех, кто мало получает, выше риск развития слабоумия в старости.

Эксперимент показал, что у малоимущих риск развития деменции на 50% выше, чем у состоятельных людей. Дело в том, что деньги, по данным исследователей, позволяют вести людям более активную социальную жизнь, что помогает сохранить когнитивные способности в полной мере.