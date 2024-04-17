Конюхов призвал будущих молодых путешественников покорить пик Олимп на Марсе

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Новой целью для молодых путешественников на ближайшие десятилетия должен стать пик Олимп на Марсе – высочайшая горная вершина Солнечной системы. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил Федор Конюхов.

"Я молодежи всегда говорю <...> Вы должны сейчас думать, ставить цель и идти через 20, 30 лет, 40 лет, ну, я думаю, что быстрее, высадиться на Марс и подняться на самую высокую гору в нашей Солнечной системе", – сказал он.

Он напомнил, что, прежде чем подняться на Эверест, у него ушло 20 лет на подготовку. Известный путешественник рассказал, что не считает, сколько миль он прошел, однако этим занимаются его дети и внуки.

Конюхов подчеркнул, что только в океане он прошел примерно 160 тысяч миль. Путешественник уточнил, что это расстояние от Земли до Луны, которое он преодолел в одиночку. По его словам, за свою жизнь он посетил 120 или 125 стран.

Ранее 73% россиян от 18 до 65 лет в ходе опроса заявили, что хотели бы отправиться в качестве туриста в космос, однако 58% из них никогда ранее не хотели стать космонавтом в детстве. Эксперты выяснили, что половина респондентов хотела бы полететь в космос вне зависимости от стоимости билета.