Сайты с материалами о способах суицида могут внести в реестр запрещенной информации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Роспотребнадзор выпустил приказ, согласно которому сайты, содержащие и распространяющие данные о самоубийстве, будут включены в реестр запрещенной информации. Советующий документ появился на интернет-портале правовой информации.

В документе указаны критерии, по которым ведомство будет включать страницы в соответствующий перечень.

Отмечается, что если на интернет-странице будет размещена информация об одном или более способах совершения самоубийства, в том числе при помощи текста, аудио- или видеосредств с описанием способа, то страница немедленно попадет в реестр запрещенных.

Поводом для внесения в реестр станет и наличие информации об условиях, которые необходимы для самоубийства, например, перечень мест, времени, подготовительных действий.

Если ресурсы будут указывать на то, что суицид является способом решения каких-либо проблем, а действие преподносится с положительной точки зрения, также станет причиной включения в реестр.

Если попытка человека совершить суицид будет высмеиваться или же на ресурсе будет размещена информация о знакомстве с целью совершения попытки самоубийства, осуществленного с чьей-либо помощью или в чьем-либо присутствии, или под чьим-либо наблюдением, страница с таким контентом попадет в список запрещенных, уточнили в ведомстве.

В случае если на странице будет присутствовать опрос, тест и рейтинг на предмет выбора, способа совершения этого действия, она подлежит внесению в реестр.

Роспотребнадзор отметил, что указанные критерии не будут распространяться на информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, которая будет размещаться на официальных сайтах ведомств.

Критерии не будут действовать в том случае, если информация будет содержаться в охраняемых законодательством РФ произведениях, имеющих значительную историческую, научную, художественную или иную ценность для общества.

Приказ ведомства вступит в силу с 1 сентября этого года и будет действовать до 2029 года.

Ранее сообщалось, что главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, планирует запустить систему "Вепрь" с целью выявления потенциальных точек напряженности в Сети, способных перерасти в информационные угрозы. Запуск запланирован на вторую половину 2023 года.



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