В России выявили 9 321 новый случай коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 9 321 новый случай коронавируса. В 1 152 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщили в Оперштабе.

На Москву пришлось 2 822 случая, на Санкт-Петербург – 701, на Московскую область – 586, на Ростовскую область – 241, на Нижегородскую область – 222.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 4 693 469 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Республике Алтай, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области.

За последние сутки в России подтверждено 398 смертей, за весь период в стране умерло 105 193 человека. За минувшие 24 часа выписали 8 832 человека, за весь период – 4 319 389.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран сможет избавиться от большинства ограничений и вступить "постковидное время". По ее словам, произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны.

