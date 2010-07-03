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18:00

Карта реализации национальных проектов появится на портале "Будущее России"

общество

18:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Карта реализации национальных проектов в регионах появится на портале "Будущее России. Национальные проекты". Об этом сообщает ТАСС. На карте будет появляться информация об объектах и целях, реализуемых в рамках национальных целей развития.

"Мы хотим создать карту нацпроектов. Наша задача – наглядно показать, как реализуются национальные проекты, что действительно делается, а не декларируется", – сказала руководитель редакции проекта "Стратегические цели развития" Лана Самарина.

Она подчеркнула, что это непростая и амбициозная задача. Потребуется несколько месяцев большой работы на разных уровнях, обработка информации, и чтобы карта была информативна и удобна в использовании. Портал "Будущее России. Национальные проекты" будет развиваться.

Чтобы доступно доносить информацию до аудитории, будут использоваться такие инструменты как карта, аудиовизуальный ряд, текстовые форматы, добавила Самарина.

общество

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