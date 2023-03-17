Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении 18 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал высокое атмосферное давление в Москве в субботу, 18 марта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, антициклон в столицу принесет атмосферное давление на 17 миллиметров выше нормы.

"Просто очень резко повышается атмосферное давление. В субботу к нам пожалует антициклон, и получится, что с воскресенья по субботу давление повысится на 40 миллиметров ртутного столба", – сказал эксперт.



Вильфанд рассказал, что 18 марта ожидается атмосферное давление порядка 765 миллиметров ртутного столба. Несмотря на то что оно понизится, до понедельника включительно будет оставаться высоким.

Ранее сообщалось, что руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в выходные, 18 и 19 марта, в Москве установится солнечная и сухая погода.

По его словам, отклонением от нормы станет атмосферное давление – оно будет на уровне 762 миллиметров ртутного столба (на 15 миллиметров выше стандартного показателя).



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