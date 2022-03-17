Представительница Польши победила на конкурсе красоты "Мисс мира"

Фото: ТАСС/EPA/Thais Llorca
Девушка из Польши Каролина Белявска выиграла конкурс красоты "Мисс мира", который проводился 17 марта в Пуэрто-Рико, сообщает "Газета.ру".
В мероприятии участвовали более 90 девушек. Титул первой вице-мисс взяла американка Шри Сайни. Второй вице-мисс стала девушка из Кот-д'Ивуар Оливия Ясе. Россиянки в 2022 году в конкурсе участие не принимали.
На финальной церемонии участницы спели песню Андреа Бочелли The Prayer в сопровождении Симфонического оркестра Пуэрто-Рико в знак поддержки Украины.
Конкурс "Мисс мира" в этом году проводился в 70-й раз.
Ранее мать троих детей Ксения Давыдова из Санкт-Петербурга победила в международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021. Второе место в конкурсе заняла представительница ОАЭ, а третье досталось жительнице Арубы.
Состязание проходило по всем международным стандартам, однако его перенесли в онлайн-формат.
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