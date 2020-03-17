"Мужики мне завидуют!" Юрий Толочко рассказал детали своей свадьбы с силиконовой куклой

Фото: instagram.com/margo_party
Актер и бодибилдер Юрий Толочко, который недавно объявил о своей женитьбе с силиконовой куклой Марго, рассказал Москве 24 интересные детали предстоящего торжества.
"Свадьба пройдет в экостиле – с деревьями, цветами и растениями. Будет приглашено человек 50-70. В основном мои друзья, но со стороны Марго тоже будет несколько подруг. Это ее стилисты, те, кто помогает ей одеваться", – рассказал Юрий.
Несмотря на поверье о том, что жених не должен видеть свадебное платье невесты до церемонии, Юрий уже наряд увидел. Платье для силиконовой куклы Марго бесплатно предоставил один из свадебных салонов города. Кольца молодожены тоже получили в подарок.
"Cиликоновых подруг на свадьбе Марго не будет. Но я бы хотел, чтобы наши мужчины, у которых тоже есть такие подруги, повыходили из тени. Я знаю, что такие есть. Они мне пишут, но боятся в этом признаться", – сообщил Юрий. По мнению Толочко, такие отношения удобны во всех планах. "Мужики мне завидуют! В целом это экологичные и безопасные отношения как в юридическом, так и в физиологическом плане", – считает Юрий.
Толочко уже сообщал ранее, что свадьба пройдет либо в городе Алматы, либо в Нур-Султане. Но точное место торжества мужчина пока не раскрывает, боится ажиотажа и незваных гостей. Однако он признался, что, несмотря на церемонию с подписями и сертификатом о заключении брака, официальной регистрации в загсе не будет.
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