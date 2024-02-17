В Роскачестве рассказали, на что обратить внимание при покупке воды

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При выборе воды в магазине необходимо обращать внимание на температуру, в которой она хранится. Летом свой выбор следует отдавать стеклянным тарам, также стоит смотреть на цену и источник происхождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

"Лучше воздержаться от покупки воды в пластиковой бутылке, которая стоит на солнце или при температуре выше 30 градусов. При нагревании выше 30 градусов в воду могут перейти ядовитые вещества", – объяснили в ведомстве.

Там отметили, что очень дешевая вода может оказаться из -под крана, поскольку цена добытой из природных источников воды будет дороже. Также следует следить за тем, чтобы на этикетке присутствовала информация об источнике воды, дата выпуска и номер партии.

"Внимательно изучите маркировку, проверьте качество печати, ведь недочеты могут указывать на поддельную продукцию... Вода должна быть прозрачной, без осадка и посторонних включений", – рассказали в Роскачестве.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова сообщила, что отказ от сахара может оказать положительное влияние на человеческий организм. Эксперт пояснила, что под ним подразумевается все сладкое, включая глюкозу, фруктозу и сахарозу. При отказе от сахара не происходит резких подъемов инсулина в крови, в связи с чем у человека улучшаются настроение и когнитивные функции, уходят отеки, добавила она.

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