Россиян предупредили о надвигающихся штормах и ураганах

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Серия мощных циклонов со штормами и ураганами движется на российские города. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.
Первый циклон придет на юг Балтики в четверг, 17 февраля. Порывы ветра до 20–30 метров в секунду будут в Гданьске и Калининграде. Вечером того же дня циклон подойдет к Лондону, Амстердаму, Копенгагену, а затем он приблизится к западной части Европейской территории РФ.
В воскресенье, 20 февраля, непогода ожидается на юге Сахалина и Курилах. По словам Шувалова, взрывной циклон сформируется севернее Хоккайдо. При этом в его центре, отметил метеоролог, стремительно упадет давление.
"Скорость ветра до 30 метров в секунду начнет набирать силу к воскресенью, 20 февраля, на юге Сахалина и Курильской гряды и в понедельник достигнет своего максимального развития, пройдут сильнейшие снегопады, за полсуток выпадет до 10–15 сантиметров осадков, ветер дойдет до ураганных значений, скорость его составит 30–35 метров в секунду", – заключил Шувалов.
Ранее москвичей призвали к осторожности из-за ветра до 20 метров в секунду, дождя и мокрого снега. Непогода ожидается в четверг, 17 февраля. Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице, укрытия под деревьями.
Москвичам пообещали мокрый снег с дождем
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