Москвичей ожидает "путешествие по погодным волнам" в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие дни жителей и гостей столицы ожидает "путешествие по погодным волнам", пишет RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

17 января в Москве температура составляет минус 10 градусов, однако к утру четверга, 18 января, ожидается до 20 градусов мороза, поделился синоптик. По его словам, в течение этого дня температура быстро пойдет на подъем и к ночи на пятницу, 18 января, она повысится до 1 градуса тепла.

Все это будет сопровождаться обильным снегопадом с количеством осадков до 10 миллиметров, уточнил Шувалов.

"Причем под конец, уже ночью, когда пойдет положительная температура, снег сменится мокрым снегом с дождем. Но опять-таки это тоже буквально на полдня, потому что уже в пятницу к вечеру опять понижение температуры", – отметил синоптик.

Вместе с тем он добавил, что переход от оттепели к морозу будет сопровождаться гололедицей. При этом к утру понедельника, 22 января, ожидается понижение столбиков термометра до минус 25–20 градусов.

Между тем стало известно, что погода в Москве на Крещенский сочельник, 18 января, будет ненастной. Как уточнила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, в дневное время скажется влияние теплого атмосферного фронта – начнется снег, местами он будет сильным, а также поднимется метель.

18 января в Москве может выпасть до 10–15 миллиметров осадков. Это составит 25% от месячной нормы, поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Утро": 10 градусов мороза ожидается в столице 17 января