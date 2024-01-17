Юрист поддержала идею обязать иноагентов отчитываться о доходах родственников

Фото: 123RF/waldemarus

Идея обязать иноагентов отчитываться о доходах и имуществе родных и близких важна для безопасности и стабильности России. Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в разговоре с RT поддержала данное предложение.

Она напомнила, что в стране уже был на повестке вопрос об аффилированности лиц с иностранными агентами, которые могут помогать в деятельности иноагента на территории РФ.

"И безусловно, члены семьи и близкие родственники, которые также могут быть вовлечены в финансовые потоки, должны быть учтены. Поскольку это важно для безопасности и стабильности России", – сказала Ярмуш.

С предложением обязать иностранных агентов ежегодно предоставлять информацию о доходах и имуществе членов семьи ранее выступили депутаты Госдумы Иван Сухарев и Андрей Луговой. Соответствующее письмо законодатели направили на имя главы Минюста Константина Чуйченко.

По словам парламентариев, в стране не учтены ситуации, при которых близкие родственники иноагента могут быть вовлечены в отношения между иностранным агентом и зарубежным источником. Из-за этого при желании иноагент будет способен уйти от обязанности предоставлять сведения о поддержке от иностранного источника и пойти на сговор с родственниками, уточнили они.

Адвокат оценил возможные санкции в отношении Пивоварова