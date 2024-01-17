Большинство россиян потратили на новогодних праздниках до 25 тыс рублей

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Порядка 34% граждан России потратили за период новогодних праздников не более 10 тысяч рублей, еще столько же – от 10 до 25 тысяч рублей. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Согласно данным анализа, затраты каждого шестого респондента (17%) составили от 25 до 50 тысяч рублей. Еще 8% опрошенных потратили от 50 до 75 тысяч рублей, 4% – от 75 до 100 тысяч рублей.

Всего 2% россиян израсходовали за праздники от 100 до 250 тысяч рублей. И лишь 1% респондентов потратили за каникулы более 250 тысяч рублей.

Аналитики также выяснили, что 4 из 10 граждан РФ уложились в запланированный бюджет. У 25% сумма оказалась больше той, на которую они рассчитывали. Вместе с тем стало известно, что 35% респондентов не планировали бюджет заблаговременно.

Ранее сообщалось, что большинство жителей РФ потратили на новогодние подарки до 10 тысяч рублей. Участники опроса чаще всего дарили своим друзьям и близким деньги (35%).

В топ популярных подарков вошли парфюм (15%), смартфоны (13%), ювелирные изделия (13%), наушники (10%), книги и пластинки (5%), фен (3%), билеты в путешествия (3%).

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