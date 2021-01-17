В Москве началась церемония прощания с Борисом Грачевским

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощание с художественным руководителем "Ералаша", режиссером Борисом Грачевским началось в Доме кино в Москве. На церемонию пришли десятки людей, сообщает ТАСС.

На сцене стоит гроб, усыпанный букетами красных и белых роз, а также венками. А на экране показываются фотографии режиссера с семьей, друзьями и коллегами.

Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. После окончания Калининградского механического техникума он проходил службу в Советской армии (1968 год).

В 1974 году Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш". До 1984 года Грачевский был директором журнала, а впоследствии стал его художественным руководителем.

В 1990-х он окончил экономическое отделение Всероссийского государственного института кинематографии по направлению "Организация кинопроизводства".

Грачевский поставил художественные фильмы "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Многим также он знаком по ролям в фильмах "Мексиканский вояж Степаныча", "Короткие волны" и "Трое сверху".

Грачевский входил в общественный совет Российского еврейского конгресса и был членом попечительского совета благотворительного фонда "Улыбка ребенка". Он был награжден орденами Почета и Дружбы.

