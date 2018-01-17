Россиянам разрешат оплачивать госпошлину в МФЦ

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Госдума 18 января рассмотрит поправки к закону, которые разрешат многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг принимать платежи от физических и юридических лиц, сообщает газета "Известия".

Изменения разработали в Минфине и внесли в Госдуму в июне 2017 года. Новшество облегчит получение услуг для граждан, особенно из небольших поселений, где экономически нецелесообразно размещать отделения банков, пояснила первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева.

Изменения также положительно скажутся на администрировании доходов бюджетной системы, пишет издание. Сейчас госпошлину можно оплатить лишь в отделении банков или при помощи коммерческих платежных терминалов. Однако они берут значительные комиссии.