В Москве наградят победителей премии Russian Creative Awards

18 декабря в КЗ "Зарядье" наградят победителей национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. Премия направлена на поддержку проектов с инновационным подходом, оказавших существенное влияние на развитие креативных отраслей в России.

Награду вручают в 10 номинациях, включая "Продюсера года", "Коллаборацию года", "Креативный регион года" и другие. На участие в премии подали более трех тысяч заявок из 72 регионов России.

Прямая трансляция церемонии награждения победителей будет доступна на сайте премии и в официальном сообществе "ВКонтакте".

Премию учредили по инициативе первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.