Москва онлайн покажет шествие Дедов Морозов со всей России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

18 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть шествие Дедов Морозов в первый день фестиваля "Дни рождения Дедов Морозов" на ВДНХ. Корреспондент Анна Луговская пообщается с волшебниками, которые прибыли на выставку-форум "Россия" из разных регионов нашей страны.

Культура народов России насчитывает 18 Дедов Морозов – от Артхурона из Северной Осетии до Чыысхаана из Якутии.

Каждый выходной день, с 18 ноября по 24 декабря, будет посвящен одному из волшебников. Зрители смогут познакомиться с культурой каждого региона, увидеть представления.

Первый день фестиваля, 18 ноября, будет посвящен Деду Морозу из Великого Устюга.

Смотрите прямую трансляцию 18 ноября в 11:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.