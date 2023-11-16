Юрист напомнил, что в декабре поменяются правила выезда россиян за границу

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Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов напомнил, что 11 декабря изменятся правила выезда россиян за границу, сообщает агентство "Прайм".

Он объяснил, что в силу вступают поправки в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Их внесли в Госдуму еще в 2021 году, однако с учетом доработок и уточнений приняли только летом этого года.

Документ вводит основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным. В перечне 15 пунктов, среди которых утрата документа, изменение данных его владельца, истечение срока действия, прекращение российского гражданства и отмена решения о его приобретении.

Также документ будет считаться недействительным, если выяснится, что у владельца паспорта нет гражданства, паспорт оформили на основе поддельных документов либо в нем выявили недостоверные сведения.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому граждане, имеющие доступ к гостайне и планирующие выезжать за границу России, должны уведомить о своей поездке ФСБ РФ и Службу внешней разведки (СВР).

Отмечается, что документ вводит ряд новых терминов, например "режим секретности", и уточняет определение допуска к гостайне, также устанавливает процедуру оформления допуска к ней или ее прекращения.

В законе в том числе содержатся сведения об обязанностях граждан, имеющих отношение к секретной информации, и об условиях ограничений, распространяющихся на них.

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