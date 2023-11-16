Россиянам рассказали о полезных для сердца продуктах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пища, которая содержит калий, положительно влияет на работу сердца. В первую очередь, это сухофрукты и картофель, сообщает News.ru со ссылкой на кардиолога Юрия Конева.

По его словам, в плодах картофеля есть много углеводов, которые также полезны для сердца.

"Для сердца полезны продукты с содержанием калия. Это вещество участвует в образовании нормального электрического потенциала сердца. Калий содержится в сухофруктах: изюме, кураге, а также в вареном картофеле или в мундире", – уточнил Конев.

При этом врач рекомендовал пожилым не перебарщивать с большим количеством сухофруктов. Их следует употреблять в меру, так как в этом возрасте нарушена толерантность глюкозы, уточнил он. Конев добавил, что избыток сахаров порой бывает вреден для организма.

Ранее кардиолог перечислил самые вредные для сердца продукты. Речь идет о кислой, соленой, моченой продукции с содержанием холестерина. Такая пища нежелательна для сердечно-сосудистой системы, отметил Конев.

Инсульты стали чаще диагностировать у россиян в возрасте до 45 лет