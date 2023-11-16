16 ноября, 08:36Общество
Россиянам рассказали о полезных для сердца продуктах
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пища, которая содержит калий, положительно влияет на работу сердца. В первую очередь, это сухофрукты и картофель, сообщает News.ru со ссылкой на кардиолога Юрия Конева.
По его словам, в плодах картофеля есть много углеводов, которые также полезны для сердца.
"Для сердца полезны продукты с содержанием калия. Это вещество участвует в образовании нормального электрического потенциала сердца. Калий содержится в сухофруктах: изюме, кураге, а также в вареном картофеле или в мундире", – уточнил Конев.
При этом врач рекомендовал пожилым не перебарщивать с большим количеством сухофруктов. Их следует употреблять в меру, так как в этом возрасте нарушена толерантность глюкозы, уточнил он. Конев добавил, что избыток сахаров порой бывает вреден для организма.
Ранее кардиолог перечислил самые вредные для сердца продукты. Речь идет о кислой, соленой, моченой продукции с содержанием холестерина. Такая пища нежелательна для сердечно-сосудистой системы, отметил Конев.
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