Гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки". Прямой эфир









В Москве проходит гала-концерт участников и финалистов Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки – 2023". Ребята выступают вместе со звездами отечественной сцены.

Проект призван поддерживать одаренных детей из семей сотрудников правоохранительных и иных государственных структур в двух возрастных группах от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет по номинациям: "Хореография", "Вокал" и "Исполнительное искусство".

