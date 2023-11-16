Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 17:00

События

Гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки". Прямой эфир




В Москве проходит гала-концерт участников и финалистов Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки – 2023". Ребята выступают вместе со звездами отечественной сцены.

Проект призван поддерживать одаренных детей из семей сотрудников правоохранительных и иных государственных структур в двух возрастных группах от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет по номинациям: "Хореография", "Вокал" и "Исполнительное искусство".

общество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика