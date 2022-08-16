Эксперт рассказала, как определить характер человека по стопам

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Стопам выделена самая нижняя позиция в теле человека, поэтому люди часто пренебрегают уходом за ними. Однако стопы могут многое рассказать о характере человека, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на подолога, специалиста по психодиагностике стоп Алину Попову.

По ее словам, стопа состоит из 26 костей, а также имеет более 100 разных связок и 19 мускулов. Любые образования на наружной стороне большого пальца стопы, уверена эксперт, не появляются случайно. Через них могут проявляться внутренние переживания человека.

Известно, что теория о связи стоп и личности человека возникла около 30 лет назад. Одним из главных авторов методики психодиагностики по стопе был французский врач-гомеопат Имре Сомоджи. Его единомышленниками стали писатель и рефлексотерапевт Крис Стормер, эзотерик Джейн Шихан и психоаналитик Энн Гедд. Сегодня в России также есть специалисты, умеющие "читать по ногам".

Попова отметила, что более широкие стопы характерны для тех, кто твердо стоит на земле и не витает в облаках, а изящные часто встречаются среди артистов и художников. Длинные стопы характеры для людей, которые любят быть в центре внимания, короткие – у тех, кто предпочитает оставаться в тени.

Имеет значение и подъем стопы. Высокий встречается у тех, кто не ждет поддержки от других. Это гордые и независимые люди. Низкий – у общительных, для которых сторонняя помощь очень важна, а одиночество может стать мучительным, рассказала эксперт.

По пальцам ног также можно определить личность и характер человека. По словам специалиста, среди людей можно встретить более 10 разных типов пальцев. Например, у людей с морщинистыми пальцами есть особенность в сокрытии подробностей собственной жизни. Напряженные пальцы характерны для несгибаемых и твердых людей.

Кроме того, популярное предсказание о том, что если большой палец ноги длиннее второго по счету, главой семьи будет мужчина, является неверным, рассказала Попова. Оказывается, что правая нога отвечает за социальную жизнь, а левая – за семейную, в том числе за отношение человека к самому себе. Также правая стопа символизирует прошлое, а левая – будущее.

Отмечается, что диагностика стоп может быть полезной. Так можно определить их деформации и вовремя их исправить. Эксперт считает, что, устранив проблемы со стопами, можно изменить к лучшему собственную жизнь.

Ранее врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал, что онемение рук и ног может быть признаком анемии, синдрома Гийена – Барре, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он отметил, что возможны и нарушения в работе тазовых органов. Онемение конечностей также может говорить о наличии аутоиммунных заболеваний, прогрессирование которых может привести к инвалидности.