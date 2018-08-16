Московские школьники завоевали 13 медалей на международных олимпиадах

16 августа, 20:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Девять золотых и четыре серебряных медали завоевали столичные школьники в составе российской сборной на международных олимпиадах в 2018 году. Об этом сообщили в департаменте образования Москвы.
Как отмечается, всего у России 15 золотых медалей, шесть серебряных, две бронзовых, передает Агентство "Москва".
"Команда Москвы завоевала девять золотых, четыре серебряных. Хотя соревнования направлены на школьников, уровень заданий обычно очень высок. Поэтому успешное выступление на международной олимпиаде во многих странах дает право поступить в любое высшее учебное заведение по своему выбору", – сообщили в департаменте образования столицы.
Золотые медали получили ученики столичной школы №1329 Артур Герасименко и Егор Рябов на Международной математической олимпиаде в Румынии.
Высшие награды Международной биологической олимпиады получили школьники Азат Гараев (СУНЦ МГУ) и Артем Пустовид (Университетская гимназия). Ученица школы №1567 Ирина Ярутич получила серебряную медаль.
Золотая медаль олимпиады по химии досталась Алексею Коноплеву из СУНЦ МГУ, а серебряная – учащемуся школы №179 Даниилу Бардонову.
Три золотые медали Международной физической олимпиады получили Григорий Бобков (школа №1589), Вячеслав Кузнецов (школа №192), Станислав Цапаев. Серебряную медаль получил Алексей Шишкин из школы №1589.
Победителем Международной географической олимпиады стал Ален Коспанов из школы №853, ученица школы №1454 Ольга Богданова получила серебряную медаль.
Ранее министр просвещения России Ольга Васильева дала высокую оценку московской системе образования. По ее словам, столица является лидером в стране по количеству победителей предметных олимпиад.
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