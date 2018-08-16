Парк появится около метро "Братиславская" вместо паркинга с торговлей

16 августа, 15:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Территорию между станцией московского метрополитена "Братиславская" и Люблинской улицей планируют превратить в парк. Такое решение приняли на очередном заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.
На этом месте планировали построить паркинг с торговыми объектами общей площадью 146 тысяч квадратных метров на улице Перерва около станции метро "Братиславская". Однако по просьбе жителей района Марьино на этой территории будет создан парк.
Ранее стартовал третий этап благоустройства парка 850-летия Москвы в районе Марьино. В парке заменят просевшую тротуарную плитку и асфальт. Здесь появятся новая лыжная трасса, биатлонный стадион с тиром, локации для занятий спортом, памп-трек, площадка для воркаута. В проекте предусмотрено строительство смотровой площадки у воды.
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