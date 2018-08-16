В московском метро планируют раздавать защитные маски в сезон гриппа и ОРВИ

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Пассажирам московского метрополитена планируют раздавать защитные средства в зимний период для профилактики вирусных заболеваний, в том числе, гриппа и ОРВИ. Об этом сообщила заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, передает РИА Новости.

По ее словам, периодически в метро проводится акция по раздаче влажных салфеток. Планируется, что в этом году в зимний период будут раздавать либо салфетки, либо маски.

Темникова отметила, что в метро регулярно делают влажную уборку и дезинфицируют вагоны, а около 40 тысяч сотрудников метрополитена планируют сделать вакцинацию против гриппа.

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун ранее сообщил, что москвичи впервые смогут делать прививки от гриппа в торговых центрах. Во время профилактической кампании 2018 года медпункты откроются в девяти комплексах. Вакцинация начнется 20 августа и продлится до 28 октября. Препараты для профилактики закуплены в полном объеме.