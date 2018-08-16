Бесплатная вакцинация от гриппа начнется в столице 20 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи впервые смогут делать прививки от гриппа в торговых центрах. Во время профилактической кампании 2018 года медпункты откроются в девяти комплексах, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"В кампании по вакцинации будут задействованы более 500 пунктов, включая все городские поликлиники, 70 центров госуслуг "Мои документы", 34 станции метро, платформы МЦК – Бульвар Рокоссовского, Площадь Гагарина, Владыкино и железнодорожные станции Крюково и Щербинка и девять торговых центров", – цитирует главу ведомства Агентство "Москва".

Вакцинация начнется 20 августа и продлится до 28 октября. Препараты для профилактики закуплены в полном объеме, добавил глава ведомства.

По данным Хрипуна, в 2017 году возможностью сделать прививку в мобильных пунктах воспользовались 200 тысяч москвичей.

Ранее сообщалось, что в столице появятся три новые бесплатные вакцины. Москвичи смогут прививаться от ветрянки, менингита и ротавируса. Дополнительные средства из бюджета выделят в 2019 году.

Места, где появятся дополнительные пункты вакцинации, москвичи выбирали сами на портале "Активный гражданин". На голосовании им предложили выбор, в список вошли торговые центры, железнодорожные вокзалы, центры социального обслуживания населения и павильон "Здоровье" на ВДНХ.