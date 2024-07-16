Где в доме опасно использовать красный цвет по фэншуй

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Делать интерьер в красных тонах опасно на кухне, в гостиной, спальне и кабинете, рассказала Москве 24 мастер фэншуй Татьяна Чодрон.

По ее словам, в целом красный в интерьере уместен только очень дозированно: делать его доминирующим точно не стоит.

"Это цвет стихии Огонь: в умеренных количествах он может оживлять, будоражить, пробуждать и делать жильцов активнее. Но когда его много, он способен поджигать и создавать конфликтные ситуации", – предупредила эксперт.



Татьяна Чодрон мастер фэншуй Опаснее всего, когда красный превалирует в кухне. В этой комнате Огонь – и так доминирующая энергия, если же усилить ее еще и цветом, риск пожароопасных ситуаций может значительно повыситься.

Плюс могут участиться несчастные случаи, так как избыток Огня провоцирует быстрые непродуманные действия: то есть на кухне будут часто получать порезы, ожоги и так далее, пояснила Чодрон.

Гостиная в красном цвете сделает жильцов дома слишком активными, усилит раздражительность и гневливость. И совершенно точно в семье будут часто спорить и ругаться, отметила специалист.

Спальня в красных тонах добавит огня в романтические отношения.

"Однако со сном начнутся проблемы, и в итоге жильцы дома будут взвинчены и взбудоражены", – предупредила мастер.

Кроме того, не стоит оформлять в красном цвете рабочее место: огненная стихия не даст человеку сосредоточиться, мысли и идеи будут скакать в разных направлениях, а важные вещи – ускользать из поля зрения, заключила эксперт.

Ранее мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева рассказала, что в доме не стоит держать треугольные и ромбовидные зеркала и зеркальную плитку. Все дело в том, что эти формы представляют стихию Огня и повторяющие их зеркальные поверхности могут привести к проблемам с работой и деньгами у домочадцев.