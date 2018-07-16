Воскресенье стало самым жарким днем в столице с начала июля

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Прошлое воскресенье, 15 июля, стало самым жарким днем в столице с начала июля. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"15 июля столбик термометра поднялся до 28,4 градуса тепла, что стало самым высоким показателем с начала месяца", − приводит ее словаТАСС.

Главный специалист Гидрометцентра также отметила, что на этой неделе в Москве и области возможны новые температурные рекорды. В частности, температура днем в понедельник, вторник и среду составит от +25 до +30 градусов, отметила Макарова.

Кроме того, из-за грозы и сильного ветра в столице на 16 июля объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам, в зоне грозового фронта окажутся не только столичный, но и соседние регионы. При этом днем в понедельник воздух в столице прогреется до +31 градуса.