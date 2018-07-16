Более 200 Артемов и 22 Игоря родились в Москве в июне

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Популярные имена для родившихся в июне 2018 года детей назвали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы. Лидируют Артем и Александр – так назвали 202 и 203 младенца соответственно.

Кроме того, 22 новорожденных зарегистрировали под именем Игорь. Среди девочек самое популярное имя стало Александра – 273 младенца, сообщает Агентство "Москва".

Имя Артем приобрело популярность после матчей чемпионата мира по футболу с Саудовской Аравией и Египтом. Россияне сообщали о том, что намерены называть своих новорожденных в честь российского форварда Артема Дзюбы, вратаря Игоря Акинфеева, полузащитника Александра Самедова и других российских футболистов.

В столичном управлении ЗАГС заявили, что не располагают информацией, в честь кого были названы дети.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк назвал недавно родившегося степного орла в честь вратаря российской сборной Игоря Акинфеева. Именную табличку установят на вольере птицы после окончания чемпионата. По словам сотрудников зоопарка, птенец уже окреп и сменил пух на взрослое оперение. Через несколько недель, когда пернатый хищник начнет осваивать вольер, его смогут увидеть посетители зоопарка.