Орла в Московском зоопарке назвали в честь Игоря Акинфеева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Степного орла в Московском зоопарке назвали в честь одного из лучших футболистов чемпионата мира по футболу 2018 – Игоря Акинфеева, благодаря игре которого сборная России вышла в четвертьфинал мундиаля.

"Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды. Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, передает портал мэра и правительства Москвы.

Именную табличку установят на вольере птицы после окончания чемпионата. По словам сотрудников зоопарка, птенец уже окреп и сменил пух на взрослое оперение. Через несколько недель, когда пернатый хищник начнет осваивать вольер, его смогут увидеть посетители зоопарка.

Игорь Акинфеев стал героем матча 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Испании, отбив два пенальти в послематчевой серии. Уверенная игра вратаря позволила сборной России одержать победу и впервые в истории выйти в четвертьфинал мирового первенства.

Голкипера ЦСКА признали лучшим игроком матча Россия – Испания. Его сейв после удара Яго Аспаса в FIFA назвали лучшим моментом 18-го дня чемпионата.

В соцсетях болельщики бурно поздравляли сборную с победой и даже высказали идею поставить Акинфееву памятник, например, монумент ноге вратаря.