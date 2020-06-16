Голикова поручила рассмотреть инициативу о досрочной пенсии матерей-героинь

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду совместно с Пенсионным фондом России рассмотреть инициативу о досрочной пенсии женщин со званием "Мать-героиня", сообщает Агентство "Москва".

В распоряжении отмечается, что о результатах следует проинформировать депутата Госдумы Елену Строкову и правительство РФ до 3 июля.

Ранее Строкова предложила разрешить женщинам со званием "Мать-героиня" уходить на пенсию досрочно и засчитывать уход за всеми детьми в качестве трудового стажа.

Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми. Теперь выплаты по уходу за первым ребенком до полутора лет составляют 6 752 рубля.