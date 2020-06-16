Голосование по строительству тротуаров проведут в Подмосковье

Фото: mtdi.mosreg.ru

Голосование по строительству тротуаров в 2021 году на территории Подмосковья началось на портале "Добродел".

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, оно продлится до 30 июня. В первом этапе голосования приняли участие более 15 тысяч жителей региона. Они оставили свыше 18 тысяч комментариев.

В общий перечень включены участки, которые предложили жители, и дороги, отобранные чиновниками. С помощью жителей будет определено порядка 25 процентов от общей программы строительства, заявил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Принять участие в голосовании и предложить дорогу могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг.

Ранее стало известно, что участок дороги от МКАД до поселка Коммунарка планируют открыть в ближайшие месяцы.