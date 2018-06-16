Пора на пляж. Жаркая погода ожидается в столице в воскресенье

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Солнце и летняя жара ожидаются в столице в воскресенье. Воздух днем прогреется до 26 градусов, сообщает Гидрометцентр России. В ночь на 17 июня столбики термометров покажут около 11–13 градусов.

На небе ожидается переменная облачность, осадков не предвидится, уточняют синоптики.

Ветер будет умеренным, его скорость составит пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным – 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что температура в столице наконец вернулась к норме для середины июня. Метеослужбы отмечали, что жара не только задержится на все выходные, но и усилится на следующей неделе. Во вторник, 19 июня воздух может прогреться до плюс 31 градуса.

В этот раз теплом столица обязана скандинавскому антициклону. По мере его приближения к региону, воздух продолжает прогреваться. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, погода будет достойна похода на пляж.