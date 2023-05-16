Дерматовенеролог рассказала, что светочувствительность глаз может указывать на гонорею

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Бактерии, вызывающие гонорею, могут поражать не только половые органы, но и глаза. Одним из симптомов этого является светочувствительность. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на дерматовенеролога Дарью Смирнову.

"Поражение слизистых оболочек этих органов может произойти бытовым путем, если втереть себе пальцем выделения (гнойные или из половых путей) прям в глаз, например. Но основной путь заражения все же остается половым. Можно заболеть гонореей и во время орального секса, но это происходит не так часто. Кроме того, новорожденный ребенок может во время родов заразиться от больной матери", – объяснила специалист.

По словам Смирновой, признаками заражения глаз также являются гнойные выделения, как при конъюнктивите, и боль в глазах.

Врач отметила, что бактерии могут попасть и в другие органы. Если поражены слизистые рта и горла, больной заметит белые пятна, повысится чувствительность, сухость во рту и осиплость голоса, увеличатся лимфоузлы на шее, объяснила Смирнова.

Дерматовенеролог предупредила, что если вовремя не обратиться к врачу, то гонорея приведет к серьезным и необратимым последствиям.

"У женщин гонорея может распространиться в матку или маточные трубы и привести к воспалительным заболеваниям органов малого таза (ВЗОМТ). Симптомы могут варьироваться от боли в животе до лихорадки", – добавила специалист.

У мужчин же гонорея может осложняться воспалением придатка яичка, которое в редких случаях приводит к бесплодию, сказала эксперт.

Также при попадании в кровь возбудитель гонореи может стать причиной появления и развития диссеминированной гонококковой инфекции (ДГИ), для которой характерны артрит, теносиновит и дерматит, заключила Смирнова.

Ранее дерматовенеролог Юлия Соколова назвала белые полоски на ногтях симптомом туберкулеза. Эксперт уточнила, что ногти являются особенно чувствительными к изменениям в организме. Поэтому белые полоски могут появиться из-за особенностей в рационе, в том числе нехватки белков и жиров, недостатка витаминов или переедания жирной пищи.

Также в ООН сообщили, что Россия вошла в пятерку стран с самым быстрым распространением ВИЧ. Исходя из информации профильных организаций, в 2021 году число заразившихся россиян достигло 1,5 миллиона человек.