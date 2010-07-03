В России появится стандарт консультаций по вкладам

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В 2019 году в России появится базовый стандарт деятельности по инвестиционному консультированию. Об этом рассказал президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий, передает News.ru.

Документ разграничит понятия "совет" и "консультация". Ожидается, что это обезопасит вложения граждан.

В документе сказано, что рекомендацией о вложениях нельзя назвать общую информацию о финансовом инструменте или комбинации финансовых инструментов.

За некомпетентные советы инвеcтконсультантов будут наказывать. А их клиенты смогут потребовать возмещения убытков.

"Основная задача – не смешивать аналитику, советы, которые не приводят к сделкам, с конкретными инвестиционными рекомендациями конкретному клиенту, по которому проведено инвестпрофилирование", – пояснил глава НФА.

