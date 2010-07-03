Подросткам расскажут, куда вложить деньги

Пятый семейный финансовый фестиваль 18 мая пройдет на площадке Российского экономического университета имени Плеханова. В нем примут участие более 2,5 тысячи человек, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Фестиваль завершит V Всероссийскую неделю финансовой грамотности для детей и молодежи. С помощью лекций, квестов, финансовой игротеки и мастер-классов, организаторы сделают процесс обучения доступным для участников всех возрастов.
Подросткам расскажут, как развивать финансовое мышление и заработать свои первые деньги. Кроме того, они узнают, куда лучше вложить накопленные средства.
В то же время родителей ждут на бесплатной финансовой и юридической консультации у специалистов.
Помимо этого, эксперты расскажут о личных сбережениях, кредитовании, инвестировании, финансовой безопасности, страховании, а также дадут ценные советы о том, как заводить с детьми разговор о деньгах.
На фестивале выступят артисты, пройдут викторины и конкурсы. А с экранов главной сцены звездные эксперты в прямом эфире поделятся финансовыми лайфхаками.
Ранее были обнародованы результаты исследования, показавшего, что более 40% россиян готовы стать предпринимателями. В основном это квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства.
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