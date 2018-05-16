Повышенный уровень погодной опасности объявлен в Москве на 17 мая

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице 17 мая из-за грозы, ветра и высокой пожароопасности, сообщает Гидрометцентр России.

В четверг днем юго-восточный ветер будет дуть со скорость 5–10 метров в секунду, а при грозе его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Воздух прогреется до 25–27 градусов. Повышенный уровень погодной опасности будет действовать по всему ЦФО.

Гроза местами и ветер сохранятся до субботы, ожидаются также дожди. А в воскресенье в городе немного похолодает: температура опустится до 17–22 градусов.

На текущей неделе в Москве зафиксировали самый теплый день месяца. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ 14 мая добрались до отметки в 27 градусов.

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