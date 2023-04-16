За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 7 094 случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедший день на территории России зафиксировали 7 094 случая COVID-19. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Не смогли побороть недуг за минувшие 24 часа 38 человек. Госпитализация потребовалась 456 пациентам, что на 58% меньше, чем 15 апреля.

Выздоровели за сутки 6 841 человек. Это на 21,6% меньше, чем накануне.

Рост количества госпитализаций зафиксировали в пяти российских субъектах, снижение – в 67 регионах. Обстановка с заражаемостью не изменилась в 13 субъектах РФ.

Ранее поступила информация, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавирусной инфекции для детей 6–11 лет, которая состоит из двух компонентов. Уточнялось, что препарат имеет ряд определенных противопоказаний.

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