Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россиянам рассказали о новом потенциальном переносчике коронавируса. Врач – иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина предупредила, что аллергики находятся в группе риска из-за COVID-19.
По ее словам, в ближайшее время ожидается увеличение числа пациентов с осложнениями на фоне аллергии, сообщает ИА "НСН".
"Сейчас по моему направлению еще не начались массовые обращения из-за сезонности, и со мной в основном связываются мои постоянные пациенты. Но даже если погода изменится, мы будем готовы к тому, чтобы оказать помощь большому количеству аллергических больных", – заверила Логина.
Она добавила, что таких пациентов будет много, поскольку аллергики не смогут уехать из регионов на период цветения из-за самоизоляции. Мощным фактом, подталкивающим процесс заражений, станет распространение тополиного пуха, который повысит заражаемость коронавирусом.
При этом Логина пояснила, что никаких данных о прямой связи аллергии с коронавирусом нет.
Ранее россиян предупредили об опасности аллергии в период пандемии COVID-19. Эксперт отметил, что поллиноз будет иметь приблизительно те же симптомы, что и коронавирус: насморк, боль в горле, затрудненное дыхание, повышенная температура. При этом специалист напомнил, что пик выброса аэроаллергенов в атмосферу традиционно происходит в срок с 9 по 14 мая.
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