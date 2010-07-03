Кабмин поддержал законопроект об ограничении продажи алкоголя в жилых зонах

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Правительство поддержало инициативу депутатов Госдумы по ограничению продажи алкоголя в кафе рядом с жилыми зонами. Как следует из текста отзыва, инициатива об ограничении продажи алкоголя вблизи многоквартирных домов должна быть доработана ко второму чтению. С текстом ознакомился RT.

Отмечается, что дополнительные ограничения могут "отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных хозяйствующих субъектов" и послужить поводом к их закрытию.

Кабмин считает, что нужно дополнить пояснительную записку к законопроекту статистикой, подтверждающей неэффективность существующих ограничений в части розничной продажи алкоголя.

"Правительство РФ концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению", – говорится в отзыве.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает наделение региональных властей правом ограничивать розничную продажу алкоголя в ресторанах, барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.