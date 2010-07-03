Москвичи выберут лучшие столичные парки

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Москвичам предложат проголосовать за лучшие парки столицы в рамках общегородского конкурса "Московское качество – 2019". Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, передает Агентство "Москва".

"Новая номинация – парки культуры и отдыха. За последние пять лет в Москве наблюдается революционный скачок. Теперь москвичам не надо никуда ехать, в шаговой доступности находятся огромное количество парков культуры и отдыха. Мы считаем, что об этом надо рассказывать, надо учитывать мнение москвичей, людей, которые достигли успехов, надо поощрять", – сказал Платонов.

В категории будет представлено семь номинаций – лучшее озеленение и ландшафтный дизайн, лучшая развлекательная программа, лучшая образовательная программа, лучшее мероприятие, лучшая работа с детьми, лучшая инфраструктура и любимый парк.

В 2019 году для определения победителя создадут отраслевой экспертный совет по паркам, в который войдут известные архитекторы, ландшафтные дизайнеры и другие специалисты. Голосование начнется 1 мая. Число участников не ограничено.

"Московское качество" – ежегодный конкурс товаров и услуг, произведенных в России и реализуемых в столице. Конкурс проводится в некоммерческом формате. Вступительных или других взносов с участников не взимается.