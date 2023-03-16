Глава ВЦИОМ считает, что нынешняя молодежь спасает себя, а не Родину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Генеральный директор ВЦИОМ и советник первого заместителя руководителя администрации президента РФ Валерий Федоров считает, что новое поколение ставит личное благополучие выше интересов общества и оно настроено на спасение себя, а не Родины.

По его словам, исследования ВЦИОМ показывают, что группа в возрасте от 18 до 24 лет оказалась в проблемной ситуации относительно мнения о специальной военной операции (СВО).

"Она не смотрит телевизор, где все показывают и по полочкам раскладывают. Она не очень причастна к этим идеалам, она вообще более индивидуалистичная. Когда мы спрашиваем, что для вас важнее: чтобы страна жила хорошо или чтобы вы, ваша семья жила хорошо? Одно другому на самом деле не противоречит, но если формулировать в виде дихотомии, то показательно кто и что выбирает", – отметил он на радиостанции "Говорит Москва".

Федоров добавил, что, в отличие от молодежи, старшее и среднее поколение выбирает страну, а вот люди до 25 лет предпочитают заниматься самоспасением.

Глава ВЦИОМ подчеркнул, что государство уже занимается решением этой проблемы и пытается работать с молодежью при помощи некоторых программ. Федоров назвал причины, по которым программы значительно повлияют на молодые умы.

"Первая – государство осознало проблемную зону и начало активно действовать. И второе – молодые люди – не только самые протестные, не только самые конфликтные, они же и самые пластичные. Они еще формируются, они еще не забронзовели. Они еще выбирают, они еще сравнивают, они открыты достаточно, готовы меняться", – резюмировал он.

Ранее министерство просвещения РФ отреагировало на письмо депутата Яны Лантратовой и поддержало идею введения школьных значков. Как заявлял замглавы Минпросвещения РФ Андрей Корнеев, возможный дизайн значков будет проработан при участии Российского движения детей и молодежи "Движение первых".



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