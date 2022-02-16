Фото: instagram.com/kurpatov_official

Врач-психотерапевт Андрей Курпатов станет гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24.

Курпатов расскажет ведущему Дмитрию А. Быкову, почему интернет стал такой токсичной средой и как свести к минимуму травмы от кибербуллинга и хейта. Эфир состоится в ночь с 17 на 18 февраля, в 00:20.

Ранее телеканал Москва 24 анонсировал онлайн-конференцию "Стоп, травля!", которая будет посвящена борьбе с буллингом. Она пройдет 17 февраля. Конференция поделена на три тематических блока: буллинг в школе, на работе, в интернете. Модераторами станут ведущий телеканала Москва 24 Давид Виннер и журналистка, телеведущая, блогер Елена Ханга.

