Фото: instagram.com/kurpatov_official
Врач-психотерапевт Андрей Курпатов станет гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24.
Курпатов расскажет ведущему Дмитрию А. Быкову, почему интернет стал такой токсичной средой и как свести к минимуму травмы от кибербуллинга и хейта. Эфир состоится в ночь с 17 на 18 февраля, в 00:20.
Ранее телеканал Москва 24 анонсировал онлайн-конференцию "Стоп, травля!", которая будет посвящена борьбе с буллингом. Она пройдет 17 февраля. Конференция поделена на три тематических блока: буллинг в школе, на работе, в интернете. Модераторами станут ведущий телеканала Москва 24 Давид Виннер и журналистка, телеведущая, блогер Елена Ханга.
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