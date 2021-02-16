Американец зашел в свою квартиру и пропал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Житель Сан-Франциско бесследно пропал после того, как зашел в свою квартиру. Об этом сообщает портал Mission Local.

50-летний Кристофер Войтель исчез 9 января. Камеры видеонаблюдения сняли, как мужчина вошел в свою квартиру. При этом записей, на которых американец уходит из своей квартиры, нет.

В настоящий момент поисками Войтеля занимаются полицейские. В его квартире не было обнаружено ничего подозрительного. Входная дверь была заперта на замок.

Родственники заявили, что перед исчезновением Войтель вел себя очень странно. По их утверждениям, он писал необычные посты в Facebook, говорил о побеге в горы. Кроме того, перед исчезновением мужчина жаловался на депрессию.

Как вспомнили знакомые американца, несколько лет назад он познакомился с бездомным по прозвищу Буд, интересующимся оккультизмом. По их мнению, именно Буд служит ключом к разгадке тайны исчезновения Войтеля. Менее чем за двое суток до исчезновения мужчины камеры наблюдения зафиксировали, как Буд заходил в его квартиру и уходил на следующий день.

Поиски пропавшего мужчины продолжаются, в том числе при участии частного детектива.

Ранее пропавшая на перевале Дятлова группа туристов из Москвы вышла на связь. Группа приехала на перевал, чтобы почтить память туристов, которые загадочно погибли в феврале 1959 год.