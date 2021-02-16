В России предложили учредить министерство одиночества

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Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил создать в России министерство психологической помощи или министерство одиночества, сообщает News.ru.
Он пояснил, что сейчас многие граждане остались буквально "один на один" со своими проблемами. "2020 год из-за пандемии действительно стал очень стрессовым. Распалось множество браков", – рассказал Анохин.
По его мнению, некоторые проблемы замалчиваются, а люди продолжают страдать нервными расстройствами и депрессиями. Анохин выразил надежду, что министерство психологической помощи могло бы исправить эту ситуацию к лучшему. Новое ведомство может быть создано даже в рамках Минздрава.
С аналогичными проблемами одиночества столкнулись и в других странах. Наиболее ярким примером служит одна из ведущих технологических держав в Азии. Ситуация в Японии оказалась настолько серьезной, что власти страны решили учредить должность министра по одиночеству.
Однако пути решения социального одиночества видятся разными. В России требуются иные подходы, считают специалисты. Коронавирус побудил людей сузить свой круг общения, некоторые стали "притираться" друг к другу, а остальные пошли более радикальным путем и разорвали прежние отношения.
Проблемы одиночества требуют комплексного подхода для их разрешения, а не создания нового бюрократического аппарата. На первый план выходит эффективная межведомственная работа как по линии Минздрава, так и в социальном блоке, поделилась своим мнением социолог Валерия Касамара.
"В случае создания ведомства эта идея, скорее всего, россиянами будет воспринята негативно из-за увеличения числа госслужащих. Тема одиночества должна быть затронута разными ведомствами. Поэтому это межведомственная проблема, такой человек должен быть и в министерстве здравоохранения, и в социальном блоке в целом", – подчеркнула она.
Ранее общественники обратились в Минздрав с просьбой запретить "быстрые свидания", поскольку они могут спровоцировать всплеск заболеваемости коронавирусом. Предполагается, что такие ограничения будут действовать до конца пандемии.
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